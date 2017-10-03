أحد مواليد المملكة .. منح “مختار علي” جواز السفر السعودي تمهيداً لانضمامه إلى “الأخضر”

اختير اللاعب “مختار علي” لتمثيل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وذلك بعد قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، إصدار جواز سفر للاعب؛ ليتمكن من اللعب للأخضر.

وفي التفاصيل، لاقت مبادرة تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، استحسانًا لافتًا. وتنص المبادرة على تشكيل لجنة لاستقطاب اللاعبين الموهوبين مكونة من حمزة إدريس وفؤاد أنور ونواف التمياط ومحمد نور ومحيسن الجمعان ومحمد شلية.

يُذكر أن مختار علي (صومالي الجنسية) صانع ألعاب نادي تشيلسي، ومعار إلى نادي فيتسي أرنهيم الهولندي.