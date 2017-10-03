في ظروف غامضة .. تحطم طائرة أمريكية واختفاء أخرى

أعلنت البحرية الأميركية، أنها تحقق في تقارير تحدثت عن تحطم طائرة في ولاية تنيسي وعدم عودة إحدى طائرات التدريب لقاعدتها.

وقالت البحرية في بيان إن قاعدة تدريب تابعة للبحرية في ميريديان بولاية مسيسبي تلقت تقارير عن تحطم طائرة قرب تيليكوبلينز بولاية تنيسي مساء الأحد.

وأوضح البيان الصادر عن قائد وحدة الشؤون العامة للتدريب الجوي بالبحرية أن الطائرة التي تحطمت ربما تكون من طراز “تي-45 “من سرب التدريب الجوي، الذي توجد قاعدته خارج القاعدة الجوية البحرية في ميريديان بمسيسبي.

وأضاف “وفي الوقت الراهن نعرف أن القاعدة كان بها طائرة من طراز تي-45 سي جوشواك تقوم بالتدريب بجوار تيليكو بلينز لم تعد حتى الآن للقاعدة الجوية”. وكان طياران على متن الطائرة أحدهما مدرب والآخر طالب. ولم يُعرف مصيرهما.