 قرقاش عن قطر بعد سحب الجنسية من مواطنيها: “انقلب السحر عليها” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

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قرقاش عن قطر بعد سحب الجنسية من مواطنيها: “انقلب السحر عليها”

قرقاش عن قطر بعد سحب الجنسية من مواطنيها: “انقلب السحر عليها”
المناطق - وكالات

بعد توالي قضايا سحب الجنسية من مواطنين قطريين، وهي “السياسة العقابية” التي باتت تنتهجها الدوحة خلال الأسابيع الأخيرة من أجل كم أفواه كل من يعارض سياسة الحكومة القطرية، اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش أن السحر انقلب على الساحر.

وأوضح قرقاش الاثنين في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر أن قطر التي حاولت أن تستعمل زوراً الملف الإنساني والحقوقي من أجل النيل من جيرانها في إشارة إلى السعودية والإمارات، والبحرين ، انقلب عليها.

وقال:” انقلب السحر على الساحر، الملف الحقوقي والإنساني سعت قطر إلى تجييره ضد جيرانها فإذا به ينقلب عليها، والحكمة أن بتر الفتنة في معالجة أسبابها.”

 

 

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