 تعرف على صورة منفذ مجزرة “لاس فيغاس” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تعرف على صورة منفذ مجزرة “لاس فيغاس”

أعلن مسؤول شرطة لاس فيغاس، جوزف لومباردو، الاثنين، أن ستيفن بادوك منفذ عملية إطلاق النار، التي أوقعت أكثر من 50 قتيلا، انتحر قبل وصول قوات الأمن إلى غرفة الفندق التي كان ينزل فيها بولاية نيفادا غربي الولايات المتحدة.

وفتح المسلح النار أثناء مهرجان لموسيقى الريف في فندق “ماندالاي باي” قرب مطار ماكاران الدولي بمدينة لاس فيغاس، وعثرت الشرطة على 8 بنادق آلية في غرفته بالفندق.

وقال لومباردو، إن مطلق النار في لاس فيغاس من سكان المدينة، وشن الهجوم بمفرده ولا يعتقد أنه مرتبط بأي جماعة متشددة.

وأوضح أن إطلاق النار جاء من الطابق 32 من الفندق، حيث قتل المسلح، فيما لم تكشف الشرطة معلومات تشير إلى الدافع وراء إطلاق النار.

وأشار لومباردو إلى أن السلطات تبحث عن امرأة قالوا إن اسمها ماريلو دانلي، ولم يفصح لومباردو عما إذا كان يشتبه بضلوعها في الهجوم، لكنه وصفها بأنها “رفيقة” للمهاجم. ونفى لومباردو شائعات عن إطلاق نار أو تفجيرات أو سيارات ملغومة في أماكن أخرى بالمنطقة.

 

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