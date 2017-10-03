 بث المباريات مجانا.. الأمير محمد بن سلمان يوجه بعدم تشفير مباريات الدوري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بث المباريات مجانا.. الأمير محمد بن سلمان يوجه بعدم تشفير مباريات الدوري

بث المباريات مجانا.. الأمير محمد بن سلمان يوجه بعدم تشفير مباريات الدوري
المناطق - الرياض

أوضح رئيس الهيئة العامة للرياضة والمستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه الهيئة بأن يكون الدوري مجانيا للمشاهد.

وقال آل الشيخ في مقابلة على “أكشن يا دوري”: “ولي العهد وجه بأن يشاهد المواطن الدوري مجانا، ونبحث الآن آلية الانتفاع من النقل مع الناقل والأندية ولكن دون أن يتضرر المواطن”.

وأضاف: “لذا المباريات ستبث مجانا، ولكن ربما يكون فيه تشفير لبث أعلى جودة، برامج محددة حصرية، استديوهات تحليل معينة، خدمات برامجية تكون مشفرة، ليستفيد النادي والناقل وأيضا المشاهد الذي سينتفع من هذه الخدمات الإضافية”.
ووجه آل الشيخ شكره الجزيل لولي العهد، مؤكدا: “لولا وقفته معنا في مثل هالقرار وإصراره لما اتُخذ هذا القرار”.

 

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