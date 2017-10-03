 مقتل 5 قيادات ميدانية كبيرة من ميليشيات الحوثي في غارة جوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مقتل 5 قيادات ميدانية كبيرة من ميليشيات الحوثي في غارة جوية بث المباريات مجانا.. الأمير محمد بن سلمان يوجه بعدم تشفير مباريات الدوري مواطنة قادت سيارة في جدة فتعرضت لحادث مروري .. ومات مرافقها “أزمة كبيرة” تلاحق اللاجئين في العالم تعرف على صورة منفذ مجزرة “لاس فيغاس” قرقاش عن قطر بعد سحب الجنسية من مواطنيها: “انقلب السحر عليها” في ظروف غامضة .. تحطم طائرة أمريكية واختفاء أخرى أحد مواليد المملكة .. منح “مختار علي” جواز السفر السعودي تمهيداً لانضمامه إلى “الأخضر” دراسة: تناول القمح يقلل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم برشلونة ينضم للإضراب العام في كتالونيا مقتل وإصابة 5 باكستانيين بنيران القوات الهندية في كشمير رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الروسية: طموحات مرتقبة من زيارة الملك لروسيا

مقتل 5 قيادات ميدانية كبيرة من ميليشيات الحوثي في غارة جوية

مقتل 5 قيادات ميدانية كبيرة من ميليشيات الحوثي في غارة جوية
المناطق - وكالات

كشف الجيش اليمني، الاثنين، عن مقتل خمسة قيادات ميدانية كبيرة من ميليشيات الحوثي الانقلابية، في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، استهدفتهم في جبل أبو النار شرق مديرية حرض شمال غربي اليمن.

ومن أبرز القتلى “حيدر ردمان” قائد ما تسميه ميليشيات الانقلاب “محور جيزان”، وهو أحد قيادات الصف الأول في جماعة الحوثي، ومن طلاب مؤسس الميليشيا الصريع حسين الحوثي وأحد مرافقيه، وخاض كل الحروب الست مع الحوثيين، وله مشاركات قتالية على الحدود مع السعودية، إضافة إلى نائب المحور المدعو “أبو هاشم اللاحجي”، و المدعو “أبو محمد الحاكم” مشرف مربع قطاع الجمارك بجبهة حرض.

ومن ضمن القيادات الميدانية الانقلابية التي لقت مصرعها، أيضا المدعو “أبو هاشم” مشرف قطاع وادي بن عبدالله بجبهة حرض أيضا، والمدعو “أبو حسن الأحوس” قائد مجموعات التدخل السريع في نفس الجبهة، بحسب ما ذكره بيان نشره المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة.

إلى ذلك، أكدت مصادر عسكرية، وفق البيان، أن هؤلاء لقوا حتفهم بغارة جوية استهدفت تجمعا لهم في جبل أبو النار مساء الأحد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>