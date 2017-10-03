مقتل 5 قيادات ميدانية كبيرة من ميليشيات الحوثي في غارة جوية

كشف الجيش اليمني، الاثنين، عن مقتل خمسة قيادات ميدانية كبيرة من ميليشيات الحوثي الانقلابية، في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، استهدفتهم في جبل أبو النار شرق مديرية حرض شمال غربي اليمن.

ومن أبرز القتلى “حيدر ردمان” قائد ما تسميه ميليشيات الانقلاب “محور جيزان”، وهو أحد قيادات الصف الأول في جماعة الحوثي، ومن طلاب مؤسس الميليشيا الصريع حسين الحوثي وأحد مرافقيه، وخاض كل الحروب الست مع الحوثيين، وله مشاركات قتالية على الحدود مع السعودية، إضافة إلى نائب المحور المدعو “أبو هاشم اللاحجي”، و المدعو “أبو محمد الحاكم” مشرف مربع قطاع الجمارك بجبهة حرض.

ومن ضمن القيادات الميدانية الانقلابية التي لقت مصرعها، أيضا المدعو “أبو هاشم” مشرف قطاع وادي بن عبدالله بجبهة حرض أيضا، والمدعو “أبو حسن الأحوس” قائد مجموعات التدخل السريع في نفس الجبهة، بحسب ما ذكره بيان نشره المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة.

إلى ذلك، أكدت مصادر عسكرية، وفق البيان، أن هؤلاء لقوا حتفهم بغارة جوية استهدفت تجمعا لهم في جبل أبو النار مساء الأحد.