 خسائر فادحة تلاحق قطر .. وبورصتها تتكبد 109 مليارات ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

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خسائر فادحة تلاحق قطر .. وبورصتها تتكبد 109 مليارات ريال

خسائر فادحة تلاحق قطر .. وبورصتها تتكبد 109 مليارات ريال
المناطق - وكالات

تكبدت البورصة القطرية خسائر فادحة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت قيمتها ما يقارب 109 مليارات ريال، وسط عمليات بيع واسعة طالت معظم القطاعات.

وأبرزت وكالة بلومبرغ تأثير المقاطعة العربية لقطر في اقتصادها الذي سجل أبطأ نمو منذ عام 1995، أي منذ 22 عاماً. فيما خفض بنك الكويت الوطني توقعاته لنمو الاقتصاد العام القطري خلال العام الجاري إلى 1.8% بدلاً من 2.5%، على خلفية استمرار الأزمة.

واعترفت وزارة التخطيط الإنمائي والإحصاءات القطرية، بأن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.6% في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو من العام الماضي، مقارنة بنسبة 2.5% في الفترة من يناير إلى مارس.

 

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