 8 قتلى من “حزب الله” في غارة لطائرة مجهولة وسط سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

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8 قتلى من “حزب الله” في غارة لطائرة مجهولة وسط سوريا

8 قتلى من “حزب الله” في غارة لطائرة مجهولة وسط سوريا
المناطق - وكالات

قتل ثمانية عناصر على الأقل من «حزب الله» اللبناني أمس (الإثنين)، في غارة نفذتها طائرة من دون طيار مجهولة الهوية على موقع تابع لهم في منطقة صحراوية في وسط سوريا، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن وفقا لـ «فرانس برس»: «استهدفت طائرة من دون طيار مجهولة الهوية موقعاً لحزب الله قرب منطقة السخنة في بادية حمص الشرقية، ما تسبب بمقتل ثمانية عناصر على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح».

وأكد مصدر ميداني وقوع الغارة التي قال إنها تسببت بمقتل سبعة عناصر من الحزب على الأقل، بالإضافة إلى مقاتلين سوريين لم يحدد عددهم. وأوضح أن العمل جار «للتأكد من هوية من نفذ الغارة».

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