للرجال و النساء .. وظائف إدارية في هيئة تنظيم الكهرباء

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن توفر وظائف إدارية شاغرة مخصصة للسعوديين فقط (رجال ونساء) في مقر الهيئة بالرياض.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– مراجع داخلي (عدد 1)

المتطلبات:

– بكالوريوس محاسبة.

– التقدير لا يقل عن جيد جداً.

– خبرة عملية في اعمال المراجعة الداخلية في القطاع الخاص مثل الشركات او مكاتب المراجعة.

– يفضل الحاصل على شهادة زمالة المراجعين الداخليين.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

– اجتياز المقابلة الشخصية، والاختبارات اللازمة.

– باحث اقتصادي (عدد 1)

المتطلبات:

– بكالوريوس اقتصاد.

– التقدير لا يقل عن جيد جداً.

– القدرة على إعداد التقارير الاقتصادية والمالية.

– القدرة على إعداد الدراسات الاقتصادية وتقديمها بما في ذلك دراسات الجدوى الاقتصادية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

– اجتياز المقابلة الشخصية، والاختبارات اللازمة.

– محلل قانوني (عدد 1)

المتطلبات:

– بكالوريوس في الأنظمة أو القانون أو الشريعة.

– التقدير لا يقل عن جيد جداً.

– خبرة عملية لا تقل مدتها عن 3 سنوات.

– يفضل من سبق له العمل في إحدى الجهات التنظيمية المشابهة.

– قدرة عالية على تحليل القضايا وكتابة المذكرات القانونية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

– اجتياز المقابلة الشخصية، والاختبارات اللازمة.

– باحث إعلام ونشر (عدد 1)

المتطلبات:

– بكالوريوس في العلاقات العامة والإعلام (يفضل تخصص إعلام).

– التقدير لا يقل عن جيد جداً.

– خبرة عملية في مجال الوظيفة لا تقل مدتها عن 4 سنوات.

– قدرة على تحرير وكتابة المواد الإعلامية المختلفة.

– معرفة كاملة في مجال الإعلام الجديد.

– قدرة على إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

– القدرة على التعامل مع برامج التصميم (الفوتوشوب – الاليستريتور).

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

– اجتياز المقابلة الشخصية، والاختبارات اللازمة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط اعتباراً من اليوم الأحد 1439/1/11هـ حتى يوم الخميس الموافق 1439/1/15هـ.