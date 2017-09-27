 للرجال و النساء .. وظائف إدارية في هيئة تنظيم الكهرباء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

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للرجال و النساء .. وظائف إدارية في هيئة تنظيم الكهرباء

للرجال و النساء .. وظائف إدارية في هيئة تنظيم الكهرباء
المناطق - الرياض

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن توفر وظائف إدارية شاغرة مخصصة للسعوديين فقط (رجال ونساء) في مقر الهيئة بالرياض.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– مراجع داخلي (عدد 1)
المتطلبات:
– بكالوريوس محاسبة.
– التقدير لا يقل عن جيد جداً.
– خبرة عملية في اعمال المراجعة الداخلية في القطاع الخاص مثل الشركات او مكاتب المراجعة.
– يفضل الحاصل على شهادة زمالة المراجعين الداخليين.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– اجتياز المقابلة الشخصية، والاختبارات اللازمة.

– باحث اقتصادي (عدد 1)
المتطلبات:
– بكالوريوس اقتصاد.
– التقدير لا يقل عن جيد جداً.
– القدرة على إعداد التقارير الاقتصادية والمالية.
– القدرة على إعداد الدراسات الاقتصادية وتقديمها بما في ذلك دراسات الجدوى الاقتصادية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– اجتياز المقابلة الشخصية، والاختبارات اللازمة.

– محلل قانوني (عدد 1)
المتطلبات:
– بكالوريوس في الأنظمة أو القانون أو الشريعة.
– التقدير لا يقل عن جيد جداً.
– خبرة عملية لا تقل مدتها عن 3 سنوات.
– يفضل من سبق له العمل في إحدى الجهات التنظيمية المشابهة.
– قدرة عالية على تحليل القضايا وكتابة المذكرات القانونية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– اجتياز المقابلة الشخصية، والاختبارات اللازمة.

– باحث إعلام ونشر (عدد 1)
المتطلبات:
– بكالوريوس في العلاقات العامة والإعلام (يفضل تخصص إعلام).
– التقدير لا يقل عن جيد جداً.
– خبرة عملية في مجال الوظيفة لا تقل مدتها عن 4 سنوات.
– قدرة على تحرير وكتابة المواد الإعلامية المختلفة.
– معرفة كاملة في مجال الإعلام الجديد.
– قدرة على إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
– القدرة على التعامل مع برامج التصميم (الفوتوشوب – الاليستريتور).
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– اجتياز المقابلة الشخصية، والاختبارات اللازمة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط اعتباراً من اليوم الأحد 1439/1/11هـ حتى يوم الخميس الموافق 1439/1/15هـ.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    حسن

    تعجيييييز الله اكبر ريحوا حالكم وجيبوا اجانب بنصف الراتب مع خبراتهم

    اضافة رد

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