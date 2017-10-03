الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة ببرنامج الخدمات الصحية

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة ببرنامج الخدمات الصحية، لحملة الزمالة والماجستير والبكالوريوس والدبلوم، في العديد من التخصصات، وذلك وفقاً للمسميات ومواعيد التقديم الموضحة.

وقالت ان الوظائف المطروحة بمسميات:

– مدير مصادر إدارة الأداء – أخصائي مشتريات – أخصائي سلامة – رئيس قسم محاسبة الأصول – مدير خدمات التمريض- مدير ادارة الخدمات الطبية المساعدة- رئيس قسم المحاكاة الطبية و الانعاش القلبي الرئوي- كبير رؤساء الخدمات الإكلينيكية المساعدة- رئيس قسم إدارة الموارد البشرية- مشرف إدارة التعويضات- مشرف التطوير التنظيمي- أخصائي قوى عاملة/ أخصائي قوى عاملة أعلى- أخصائي سياسات/ أخصائي سياسات أعلى- ممرض مسجل- رئيس قسم الاسنان (إستشاري)- استشاري جراحة تجميل- استشاري طب اطفال- استشاري طب أسرة.

– استشاري غدد صماء كبار- استشاري طب طوارئ- استشاري شبكية عيون- استشاري عيون للأطفال- استشاري جراحة عامة- استشاري قلب كبار- استشاري جراحة أنف وأذن وحنجرة.

– استشاري جراحة عظام- استشاري جهاز هضمي كبار- استشاري أعصاب كبار / أطفال- استشاري حساسية ومناعة أطفال- استشاري جراحة مخ وأعصاب- أخصائي جراحة مخ وأعصاب- أخصائي طب الأسرة- أخصائي أسنان أطفال- أخصائي طب طوارئ- أخصائي علاج وظيفي- فني / تقني تخدير- فني بصريات- مشرف أخصائيي طب طوارئ.

– أخصائي نطق- تقني أشعة- فني قسطرة قلب- فني تجبير- فني تعقيم مركزي- أخصائي علاج تنفسي.

على أن يكون المؤهل والخبرة في نفس مجال الوظيفة وشهادة تسجيل وتصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للممارس الصحي وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة والأفضلية للذين خبراتهم في المجال الصحي وسيتم الاتصال بمن تقبل طلباتهم مبدئياً، وعدم الاتصال على المتقدم يعتبر بمثابة اعتذار رسمي بعدم قبول طلبه.

وقالت أن التقديم لهذه الوظائف يبدأ اعتباراً من يوم الأثنين الموافق 1439/01/12هـ وينتهي يوم الأثنين الموافق 1439/01/26هـ وسيكون التقديم عبر الرابط التالي:

http://bit.ly/rchspjob