 باريس .. تطرد معلم متطرف يهاجم المملكة بتغريدات مسيئة على تويتر ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

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باريس .. تطرد معلم متطرف يهاجم المملكة بتغريدات مسيئة على تويتر !

باريس .. تطرد معلم متطرف يهاجم المملكة بتغريدات مسيئة على تويتر !
المناطق_وكالات

: شن يحيى المعجمي ,والذي كان يعمل معلما في إحدى مدارس عرعر بمنطقة الحدود الشمالية قبل أكثر من 15 عاما, هجوما حاداً على المملكة على موقع التواصل “تويتر” وذلك بنشره تغريدات مسيئة للسعودية حول الأزمة القطرية .

وحسب صحيفة “عكاظ” فإن “المعجمي” ينتهج الفكر المتطرف، وكان يسعى أثناء عمله معلما في المرحلة الثانوية في تقريب طلابه للفكر القاعدي عبر الرحلات المدرسية والأنشطة الصفية واللاصفية، إضافة إلى المنشورات التي كان يقدمها لهم والتي تحتوي حقائق مزيفة من أجل تحسين صورة الفكر القاعدي في أذهان طلابه، إضافة إلى إشرافه حينها على جماعة التوعية الإسلامية داخل المدرسة. ولم يكترث المعجمي بدوره الوطني والتربوي طوال سنوات عمله في التعليم وإيفاده للعمل في السفارة السعودية في فرنسا حتى بدأ يقف خلف حكومة قطر، منتقدا سياسة وطنه والدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، عبر مواقع التواصل الإجتماعي منذ بداية الأزمة القطرية.

‏يذكر أن السفارة السعودية في فرنسا أمس الأول (الأحد)، نوهت بأن المعجمي كان موظفا سابقا في سلك التعليم، وقد انتهى إيفاده لسفارة باريس منذ شهر رمضان الماضي وليس له أي علاقة بالمدرسة أو السفارة منذ ذلك التاريخ.

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