مقطع فيديو يفضح تعذيب الإيراني الوحشي للمعتقلين بالسجون

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ48 ساعة الماضية، مقطعاً مصوراً يكشف عمليات التعذيب الوحشية التي تقوم بها قوات الأمن الايرانية ضد المعتقلين من أبناء الأحواز داخل السجون والمعتقلات، مما أثار حالة من الغضب والاستهجان بين المواطنين؛ الذين طالبوا كافة منظمات حقوق الانسان بالتدخل في هذا الأمر لإيقاف مسلسل الجرائم الذي تقوم به السلطات الايرانية تجاه الشعب العربي الأحوازي.

من جانبها رجحت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز – أحوازنا – أن يكون المكان الذي شهد واقعة التعذيب هو مقر “عمليات كارون” الواقع في حي رمضان شرقي مدينة الأحواز العاصمة.

ويُظهر المقطع المصور أحد عناصر الأفواج الخاصة التابعة لقوات الأمن أثناء قيامه بضرب المعتقلين في أماكن متفرقة بأجسادهم من بينها “الظهر والكلى”، مما يتسبب في ألم شديد للمعتقلين ويهدد حياتهم.

كما يعرض المقطع المصور صوت لأحد عناصر الاحتلال؛ وهو يطلب من المعتقلين ان يقلدوا نباح الكلاب لإذلالهم والتشفي منهم، على طريقة المليشيات الطائفية في العراق.

وفي تصريحات أفاد ناشطون أحوازيون بأن المقطع يعد تأكيد على أن أساليب التعذيب التي تقوم بها المليشيات الطائفية في العراق ما هي إلا من ابتكارات من قبل الأجهزة الأمنية والمخابراتية الفارسية التي لها اليد الطولى في العراق.

مع العلم أن العميد المستوطن حيدر عباس زاده، الذي ترأس قوات الأمن في شمال الأحواز بدءاً من شهر أغسطس الماضي، معروف عنه حقده وكرهه للعرب، كما يترأس قوات الأمن في مدينة الأحواز العاصمة العقيد المستوطن، محمد صفري، الذي منذ تسلمه المنصب وهو يشن برفقة قواته حملات أمنية هستيرية تستهدف النشطاء الأحوازيين، مما تسبب في غياب الأمن والأمان للمواطنين.

يذكر أن قوات الأمن الايرانية تتبع مسلسل من الانتهاكات لحقوق الإنسان ضد أبناء الشعب الأحوازي المحتل تبدأ من الاختطاف القسري والتغييب وإصدار أحكام جائرة بالسجن المؤبد والمشدد والإعدامات دون وجه حق، وذلك وسط صمت وترقب من منظمات حقوق الانسان الدولية.