أميركا تعتزم طرد نحو ثلثي طاقم السفارة الكوبية

قال مصدر بالكونجرس وشخص مطلع إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستأمر قرابة ثلثي طاقم السفارة الكوبية بمغادرة الولايات المتحدة وذلك بعد أشهر من “هجمات” غامضة أضرت بصحة طاقم السفارة الأمريكية في هافانا.

وقال المصدران إن من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأميركية عن عمليات الطرد اليوم الثلاثاء، ويأتي ذلك في أعقاب إعلان صدر يوم الجمعة بأن الولايات المتحدة قررت خفض وجودها الدبلوماسي في كوبا بأكثر من النصف كما نصحت المواطنين الأمريكيين بعدم زيارة كوبا بسبب حوادث غير مفسرة سببت فقدانا في السمع وحالات دوار وإعياء بين أفراد السفارة الأمريكية.