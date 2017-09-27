حراك_بنى_هاجر_بقطر يتصدر تويتر الدوحة ويناشد نظام قطر بالعودة للصف العربي

تصدر هاشتاج “حراك بنى هاجر بقطر”، قائمة الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في قطر، وذلك اعتراضًا على سحب الجنسية من شيخ قبيلة بنى هاجر، الشيخ “شافي بن ناصر بن حمود آل شافى الهاجرى”، والسياسات القمعية للنظام القطري ضد معارضيه.

واستمراراً لسياسية حكومة قطر في الإسقاط التعسفي، لجنسيات مواطنيها، قامت أخيراً بانتزاع جنسية شيخ قبيلة بنى هاجر، الشيخ “شافى بن ناصر بن حمود آل شافى الهاجرى”، بعد استنكاره سياستها في التعامل مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الشيخ شافي الهاجري، إن خبر سحب جنسيته ورد بعد لقائه ولى العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مع شيوخ القبائل، وأضاف أن قبيلة بنى هاجر تمثل ربع سكان دولة قطر، ويشكلون نسبة كبيرة من موظفي الجهات الحكومية والخاصة، ولهم دور بارز مع مؤسس قطر الشيخ جاسم.

ودعا قطر إلى العدول عن تغريدها خارج السرب، والعمل مع إخوانها في دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على وحدة الصف الخليجي.