 #حراك_بنى_هاجر_بقطر يتصدر تويتر الدوحة ويناشد نظام قطر بالعودة للصف العربي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

البحرين تبدي استعدادها لتدريب السعوديات على القيادة ومنحهن “الرخص” أردوغان يعلن فرض عقوبات جديدة على كردستان العراق للرجال و النساء .. وظائف إدارية في هيئة تنظيم الكهرباء هلال الباحة يعقد الاجتماع التنسيقي الأول مع مسؤولي أقسام الطوارئ بمستشفيات المنطقة #حراك_بنى_هاجر_بقطر يتصدر تويتر الدوحة ويناشد نظام قطر بالعودة للصف العربي وزير خارجية إيران يزور الدوحة في أول زيارة رسمية منذ بدء المقاطعة فيديو وحشي.. شاهد: ماذا يفعل الكهنة بالنساء في الهند لطرد الأرواح الشريرة «الإسكان» تمنح الأولوية في التقديم للسكن لذوي الإعاقة مدير شرطة الباحة يكرم 3مواطنين تعاونوا مع الأجهزة الأمنية الإمارات..الحكم بالسجن “10” سنوات على إيراني بتهمة التجسس جماهير إسبانية تطلق صيحات استهجان ضد بيكيه أكثر من مليوني شخص انضموا إلى صفوف اللاجئين هذا العام

#حراك_بنى_هاجر_بقطر يتصدر تويتر الدوحة ويناشد نظام قطر بالعودة للصف العربي

#حراك_بنى_هاجر_بقطر يتصدر تويتر الدوحة ويناشد نظام قطر بالعودة للصف العربي
المناطق_الرياض

تصدر هاشتاج “حراك بنى هاجر بقطر”، قائمة الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في قطر، وذلك اعتراضًا على سحب الجنسية من شيخ قبيلة بنى هاجر، الشيخ “شافي بن ناصر بن حمود آل شافى الهاجرى”، والسياسات القمعية للنظام القطري ضد معارضيه.

واستمراراً لسياسية حكومة قطر في الإسقاط التعسفي، لجنسيات مواطنيها، قامت أخيراً بانتزاع جنسية شيخ قبيلة بنى هاجر، الشيخ “شافى بن ناصر بن حمود آل شافى الهاجرى”، بعد استنكاره سياستها في التعامل مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الشيخ شافي الهاجري، إن خبر سحب جنسيته ورد بعد لقائه ولى العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مع شيوخ القبائل، وأضاف أن قبيلة بنى هاجر تمثل ربع سكان دولة قطر، ويشكلون نسبة كبيرة من موظفي الجهات الحكومية والخاصة، ولهم دور بارز مع مؤسس قطر الشيخ جاسم.

ودعا قطر إلى العدول عن تغريدها خارج السرب، والعمل مع إخوانها في دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على وحدة الصف الخليجي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>