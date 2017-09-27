 «الإسكان» تمنح الأولوية في التقديم للسكن لذوي الإعاقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

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«الإسكان» تمنح الأولوية في التقديم للسكن لذوي الإعاقة

«الإسكان» تمنح الأولوية في التقديم للسكن لذوي الإعاقة
المناطق_الرياض

وقع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل , أمس اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية الإرادة لدى الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة.

وتنص الإتفاقية على تقديم الخدمات السكنية للموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة المنتسبين للجمعية , بحيث تكون لهم الأولوية في السكن ,استناداً على مبدأ المسؤولية الاجتماعية للمستفيدين , ومنح الأولوية في تقديم الإسكان لهم , وإشراك الجمعية في المبادرات والبرامج الاجتماعية التي تقيمها فيما يخص ذوي الإعاقة , والقيام بالتنسيق المشترك لمصلحة المستفيدين من ذوي الإعاقة حسب الأنظمة المتبعة .

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