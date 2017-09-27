 فيديو وحشي.. شاهد: ماذا يفعل الكهنة بالنساء في الهند لطرد الأرواح الشريرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

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فيديو وحشي.. شاهد: ماذا يفعل الكهنة بالنساء في الهند لطرد الأرواح الشريرة

فيديو وحشي.. شاهد: ماذا يفعل الكهنة بالنساء في الهند لطرد الأرواح الشريرة
المناطق_وكالات

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب، يظهر فيه تقليد هندي سنوي بصورة وحشية، حيث يضرب الكهنة النساء بالسياط، وذلك لطرد “الأرواح الشريرة”.
وأظهر مقطع الفيديو مجموعة من النساء تسجدن على الأرض، بينما يقوم اثنين من الكهنة أحدهم (ذو لحية كبيرة بيضاء مستعارة، وتنورة حمراء، وقميص أسود) بضربهن بسياط طويلة.
وأوضح مقطع الفيديو النساء في خنوع واستجابة لما يقوم به الكهنة، حيث ترفع بعضهن يديها لأعلى من أجل أن يضربها الكاهن، دون أن تعترض أو حتى تصرخ من ألم الضرب.

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