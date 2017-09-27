وزير خارجية إيران يزور الدوحة في أول زيارة رسمية منذ بدء المقاطعة

وصل وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف”، مساء أمس الثلاثاء، إلى الدوحة، في أول زيارة رسمية منذ بدء الأزمة القطرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “بهرام قاسمي”، إن ظريف الذي غادر طهران، صباح أمس الإثنين، متوجها إلى سلطنة عمان سيتوجه من عمان إلى قطر حيث من المقرر أن يجري محادثات حول العلاقات بين البلدين والأزمات في المنطقة.

وكانت قطر قد أعلنت أواخر أغسطس الماضي، عودة سفيرها إلى طهران بعد غياب لنحو عام ونصف العام، وعبرت عن رغبتها في تعزيز العلاقات الثنائية مع إيران في كل المجالات.

وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن لوح بورقة التقارب مع إيران في كلمة ألقاها خلال ندوة في معهد العلاقات الدولية بالعاصمة الفرنسية باريس، قائلا إن “الإجراءات التي اتخذتها دول المقاطعة ضد قطر تدفعها للتقارب مع إيران، وتقدم قطر كهدية إلى طهران” فيما تناسى أن التقارب مع طهران وصل حد العناق وتطابق سياسة البلدين تجاه دول المنطقة، فإيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب تعي دور الدوحة في دعمها المادي والإعلامي للجماعات الإرهابية.

وأعلنت المملكة والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو، نتيجة استمرار النظام القطري بتمويل الإرهاب وتهديد أمن المنطقة.