 هلال الباحة يعقد الاجتماع التنسيقي الأول مع مسؤولي أقسام الطوارئ بمستشفيات المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

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هلال الباحة يعقد الاجتماع التنسيقي الأول مع مسؤولي أقسام الطوارئ بمستشفيات المنطقة

هلال الباحة يعقد الاجتماع التنسيقي الأول مع مسؤولي أقسام الطوارئ بمستشفيات المنطقة
المناطق_الباحة

عقدت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة اجتماعها التنسيقي الأول مع مسؤولي أقسام الطوارئ بمستشفيات المنطقة بحضور مدير هيئة الهلال الأحمر بالباحة  خالد بن محمد الغامدي والمدير الطبي بالمنطقة الدكتور محمد علي مرعي ومدير القيادة الميدانيه بالفرع عبد الله عيد الزهراني مع ممثلي أقسام الطوارئ في مستشفيات الملك فهد بالباحة-والأمير مشاري ببلجرشي – والقرى العام – والمندق العام -والمخواة العام – وقلوة العام -والحجرة -ومستشفى الصحة النفسية .

وناقش الاجتماع  ازالة العوائق والعراقيل التي تواجه الفرق الاسعافية أثناء نقل الحالات للمستشفيات والتوصل لآلية واضحة تضمن وصول المرضى أو المصابين إلى المنشأة الطبية المناسبة للحالة .

وأوضح  عماد منسي الزهراني المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة أنه سيتم عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري كل 3 أشهر لمناقشة المستجدات  بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الاسعافية والطبية العلاجية للجميع ضمن برنامج التحول الوطني لجميع قطاعات المجتمع لرؤية 2030 م .

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