 أردوغان يعلن فرض عقوبات جديدة على كردستان العراق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أردوغان يعلن فرض عقوبات جديدة على كردستان العراق

أردوغان يعلن فرض عقوبات جديدة على كردستان العراق
المناطق - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستفرض عقوبات جديدة على كردستان العراق بعد استفتاء الاستقلال.

وأضاف أردوغان لنواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا “نفرض إجراءات حظر بشمال العراق الآن، لكن إذا لم يعودوا إلى رشدهم فإنها ستزيد”، وفق “رويترز”.

وتعارض بشدة أنقرة، الشريك التجاري المهم لأربيل، إنشاء دولة كردية على حدودها، خشية أن يؤجج ذلك النزعة الانفصالية للأكراد على أراضيها، الذين يشنون تمردا داميا في جنوب شرق البلاد.

وشكل مؤيدو الاستقلال غالبية ساحقة وفق نتائج الاستفتاء الذي جرى الاثنين بدعوة من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.

وكانت تركيا توعدت الأكراد في العراق بكل الخيارات تجاههم، بما في ذلك إجراء عملية عسكرية مشتركة مع العراق وحصارهم اقتصاديا.

وقال وزير خارجية تركيا، إن كل الخيارات مطروحة ردا على استفتاء كردستان العراق بما في ذلك إجراء عملية مشتركة مع العراق.

كما حذر الرئيس التركي من أن أكراد العراق سيتضورون جوعا إذا قررت تركيا منع مرور الشاحنات والنفط عبر حدودها مع شمال العراق، مضيفا أن جميع الخيارات العسكرية والاقتصادية مطروحة على الطاولة.

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