البحرين تبدي استعدادها لتدريب السعوديات على القيادة ومنحهن “الرخص”

أكد المدير العام للإدارة العامة للمرور البحريني العقيد عبدالرحمن آل خليفة استعداد البحرين لتدريب السعوديات على قيادة السيارة، ومنحهن رخص المرور، مشيراً إلى وجود عدد كاف من المدربات في مراكز تدريب القيادة في البحرين، متوقعاً زيادة الطلب على الرخص البحرينية من السعوديات، خلال الأشهر الـ10 المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه المملكة العربية السعودية على تنظيم إجراءات بدء السماح للمرأة بالقيادة في المملكة، وذلك إنفاذاً للأمر السامي القاضي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء.

وقال آل خليفة، وفقا لـ”الحياة”: “تستقبل البحرين في شكل أسبوعي ويومي طلبات من سعوديات للتدريب والحصول على رخص قيادة، كما أن حصول السعوديات على رخص قيادة بحرينية ليس بالأمر الجديد”، مؤكداً أن عدد السعوديات الحاصلات على رخص بحرينية ليس بالقليل”.

وأضاف آل خليفة: “تعامل إدارة مرور البحرين المرأة السعودية معاملة المواطنة البحرينية، إذ يتم تدريبهن على القيادة، وإجراء الاختبارات اللازمة، وإعطاؤهن رخص القيادة، كما استبدلت إدارة المرور البحرينية بعدد من الرخص الأجنبية والأوروبية لسعوديات رخصاً بحرينية”.

وتابع: «من حق المرأة السعودية الحصول على رخصة قيادة من البحرين، والحصول على التدريب الكافي والتقدم إلى الاختبار، كما أن مراكز التدريب في البحرين لديها العدد الكافي من المدربين والمدربات”.

وعن عبور السعوديات والبحرينيات عبر جسر الملك فهد الرابط، قال آل خليفة: “الأمر السامي واضح، بأن بدء التطبيق يكون في العاشر من شهر شوال من العام الهجري، وعليه سيتم التنسيق مع المملكة بخصوص مرور البحرينيات والسعوديات من خلال الجسر بين البلدين”.

إلى ذلك كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان عن إمكان استخراج رخصة قيادة سعودية للمرأة بشكل فوري في حال امتلاكها رخصة من أية دولة معترف بها نظاماً.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ«المرور» لبرنامج الراصد، الذي يبث عبر قناة “الإخبارية” أنه “في حال امتلاك المرأة رخصة من دولة معترف بها نظاماً فإنها تستطيع استخراج رخصة سعودية فوراً، بعد تطبيق القرار”، مؤكداً مساواة الذكور والإناث في القرارات كافة الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.