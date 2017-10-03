باريس.. العثور على عبوة ناسفة واعتقال متطرف

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم الثلاثاء إن السلطات عثرت على عبوة ناسفة خارج مبنى سكني في باريس، ونفذت اعتقالات فيما بعد. وأفادت مصادر أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على شخص “متطرف”.

وأضاف الوزير في تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية أن اكتشاف العبوة الناسفة في الحي السادس عشر بباريس مساء يوم الجمعة، يشير إلى أن فرنسا معرضة لخطر الهجمات الإرهابية أكثر من أي وقت مضى.

وقال “تحقق الأجهزة بالأمر. ما يمكنني قوله لكم هو أن بين المعتقلين شخصا.. اعتنق الفكر المتطرف”. وبعد الحي السادس عشر من الأحياء الراقية في باريس.