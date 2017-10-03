 الكرملين: موسكو والرياض تبديان إرادة سياسية لتطوير العلاقات الثنائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الكرملين: موسكو والرياض تبديان إرادة سياسية لتطوير العلاقات الثنائية

الكرملين: موسكو والرياض تبديان إرادة سياسية لتطوير العلاقات الثنائية
المناطق-الرياض

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية “الكرملين”، “دميتري بيسكوف”، أن لدى موسكو والرياض إمكانيات كبيرة غير مستخدمة للتعاون في قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن الجانبين يبديان إرادة سياسية لتعزيز هذا التعاون.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: إن “آفاق التعاون بين البلدين كبيرة وواسعة جدا، حيث توجد إرادة سياسية للإسهام بتطوير التعاون في قطاع الأعمال”.

وصف بيسكوف العلاقات بين روسيا والسعودية بأنها “مكتفية ذاتيا تماما، وتمثل قطاعا مستقلا في سياستنا الخارجية نتيجة للمكانة التي تشغلها السعودية في المنطقة وفي العالم العربي”.

ومن المقرر أن يقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بزيارة رسمية لجمهورية روسيا الاتحادية بعد غد الخميس.

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