هيئة المهندسين تدعو الراغبين في الحصول على الدرجات المهنية إلى إجراء اختبار أساسيات الهندسة

دعت الهيئة السعودية للمهندسين، جميع المهندسين الراغبين في الحصول على الدرجات المهنية التخصصية، إلى التسجيل في اختبار أساسيات الهندسة (FE).

ويأتي الاختبار الذي يقدمه المركز الوطني للقياس بالتعاون مع هيئة المهندسين، انطلاقًا من الحرص على تطوير مهنة الهندسة والارتقاء بالعاملين فيها وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية والمهنية، إضافة إلى زيادة التنافس فيما بينهم والاستثمار في تخصصاتهم المهنية، ويعد الخطوة الأولى لطريق المهندس المحترف، وزيادة الفرص الوظيفية.

من جانب آخر، أوضح مدير إدارة العلاقات والإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي لمركز “قياس” إبراهيم الرشيد، أن الاختبار يستهدف حديثي التخرج في آخر سنتين من أحد برامج البكالوريوس الهندسية المعتمدة، كذلك يستهدف من لديه عضوية سارية في الهيئة السعودية للمهندسين، مبيناً أن التسجيل في الاختبار مستمر عبر الموقع الإلكتروني لمركز “قياس”: www.Qiyas.sa، حتى يوم الأحد 25 محرم 1439هـ، وموعد الاختبار سيكون يوم السبت 7 ربيع الأول 1439هـ وذلك من خلال مقرات الاختبارات “الورقية” في مدينة الرياض، جدة، الدمام، أبها، حسب ما هو موضح في ملف المستفيد .

وأفاد، أن الاختبار يفحص القدرات الهندسية الأساسية والمهنية للمهندسين حديثي التخرج، ويساعد أيضاً على تقويم أداء المهندس، وكفاءته المهنية ومعرفة نقاط الضعف وتأهيلها.

يذكر أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات ويجيب على الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555

من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline .