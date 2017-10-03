 بمتابعة الذويبي 43 طالب وطالبة يؤدون اختبارات موهوب 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بمتابعة الذويبي 43 طالب وطالبة يؤدون اختبارات موهوب 2017

بمتابعة الذويبي 43 طالب وطالبة يؤدون اختبارات موهوب 2017
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

أدى ٤٣ طالب وطالب وطالبة بالطائف صباح اليوم اختباراتهم التحريرية لمسابقة موهوب ٢٠١٧ والتي تأتي في إطار الشراكة بين وزارة التعليم وموهبة وتنفذها ادارتي النشاط للبنين والبنات. ففي مركز الطائف العلمي دخل ٢٨ طالبا الاختبارات بمتابعة ميدانية من مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الاستاذ فهاد الذويبي والذي وقف على سير الاختبارات واطمأن عليها في أجواء هادئة بحضور ممثل موهبة رياض العنزي. حيث اشاد الذويبي  بجهود القائمين على  المسابقة متمنيا للطلاب المشاركين التوفيق والسداد . وفي الجانب الاخر وعلى مسرح مبنى الادارات النسائية أدت ١٥ طالبة الاختبار ذاته.
وتهدف المسابقة للكشف عن الطلبة المتميزين في مادتي (العلوم والرياضيات)للمرحلة الإبتدائية ،(والفيزياء والكيمياء والرياضيات) للمرحلة المتوسطة .
وفي نهاية المسابقة الاختبار سلم مدير إدارة النشاط الطلابي سامي العصيمي شهادات الشكر للطلاب المشاركين فيما سلمت مديرة ادارة نشاط الطالبات فوزية الحارثي شهادات الشكر كذلك على الطالبات المشاركات فالمسابقة.
يذكر أن نتائج المسابقة ستعلن خلال ثلاثة أسابيع .

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