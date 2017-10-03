تعليم حائل يخطو للتميز التعليمي و تحقيق اهداف “التحول الوطني2020” لرؤية 2030 بتأهيل ودعم 20 مدرسة للحصول على شهادة نظام إدارة الجودة (الأيزو 9001-2015)

أهلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة حائل 20 مدرسة للبنين والبنات في مختلف مراحل التعليم العام ودعمها للحصول على شهادة نظام إدارة الجودة (الأيزو 9001-2015) في مرحلتها الأولى على أن يتم التوسع بدعم المدارس خلال الفترة القادمة لحصول مدارس التعليم العام في المنطقة على شهادة نظام إدارة الجودة (الأيزو 9001-2015).

وشملت المدارس التي قام تعليم حائل بدعمها في المرحلة الأولى للحصول على شهادة نظام إدارة الجودة (الأيزو 9001-2015) عبر مبادرة من إدارة التعليم و دعم من القطاع الخاص ‏هي مدارس تطوير (بنين) :ابتدائية المحمدية وابتدائية النووي ومتوسط حسان بن ثابت ومتوسطة الإمام محمد بن سعود و ثانوية المنتزه ومن خارج تطوير ابتدائية الخالدية ومتوسطة المثنى ومتوسطة جبة وثانوية جرير ومتوسطة ابن حبان»، وعشرة مدارس (بنات) من مدارس تطوير :«الابتدائية الخامسة والعشرون والابتدائية الرابعة والخمسون والمتوسطة الثالثة عشر والمتوسطة الرابعة والثانوية الأولى ومن المدارس خارج تطوير الابتدائية التاسعة عشر والابتدائية الخامسة والمتوسطة السادسة والثلاثون والمتوسطة الثامنة عشر وثانوية الأميرة نورة»

و وقع اليوم الدكتور يوسف بن محمد الثويني المدير العام للتعليم بمنطقة حائل في قاعة الأمير فيصل بن عبدالله مع قادة المدارس ومستشار الجودة المهندس فهد الحماد إتفاقيات دعم وتأهيل المدارس بحضور المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ سعود العبده، والمساعد للشؤون التعليمية الأستاذ يحيى العماري، والمساعد للخدمات المساندة الأستاذ عودة الشمري، والأستاذة فوزية بنت جوفان الجنيدي مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية “بنات” و الأستاذة هند الفقيه مديرة إدارة الجودة الشاملة وقائدات المدارس عبر الربط التلفزيوني بقاعة النشاط اللامنهجي في الإدارات النسائية.

وقال الدكتور يوسف بن محمد الثويني المدير العام للتعليم بمنطقة حائل بعد توقيع اتفاقيات الدعم للمدارس أن الإدارة العامة للتعليم في منطقة حائل تسعى من خلال تطبيق الجودة على مدارس التعليم العام في منطقة حائل الأرتقاء بمستوى الخدمة في مدارس التعليم العام وتنفيذ أهداف برنامج التحول الوطني 2020 على أرض الواقع والوصول بها إلى رؤية 2030 لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب والطالبات تتوازى مع الدعم الذي يجده قطاع التعليم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين.

و أكد الدكتور الثويني أن توجه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل يأتي بتشجيع و اهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة ومتابعة من قبل معالي الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم للارتقاء بالقطاع التعليمي بالمنطقة.

و أشار خلال حديثه إلى ان تعليم حائل بدأ يجني ثمار شركاته المجتمعية مع مؤسسات القطاع الخاص التي بدأت تتفاعل وتتناغم مع كافة برامج الادارة بالدعم والتشجيع والمساندة من خلال تكفل رجل الأعمال الأستاذ عواد الرضيمان بكافة تكاليف تأهيل ودعم المرحلة الأولى لحصول 20 مدرسة للبنين والبنات في مختلف مراحل التعليم العام على شهادة نظام إدارة الجودة (الأيزو 9001-2015) وأضاف الدكتور الثويني” أتقدم للأستاذ عواد الرضيمان نيابة عن الأسرة التعليمية بجزيل الشكر والتقدير على مبادرته و دعمه السخي غير المستغرب بدعم الخطوات التطويرية التي تنتهجها الإدارة العامة للتعليم للأرتقاء بمدارس المنطقة.

و أشاد الدكتور يوسف بن محمد الثويني المدير العام للتعليم بمنطقة حائل بجهود الكفاءات المتميزة من منسوبي التعليم للأرتقاء والتميز الذي يشهده التعليم حاليا بما يعزز المفاهيم الإدارية والتعليمية للجودة و أنتقال مفاهيم الجودة إلى الميدان التربوي (المدارس) وتطبيق معايير الجودة داخل مدارس مدينة حائل والمحافظات والقرى.

و أوضحت الأستاذة هند الفقيه مديرة إدارة الجودة أن حصول 20 مدرسة للبنين والبنات على شهادة نظام إدارة الجودة (الأيزو 9001-2015) في مرحلتها الأولى يأتي تحقيقا لاستراتيجية إدارة الجودة الشاملة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل و أضافت الأستاذة الفقيه ” تأهيل المدارس للأيزو سيتم بمراحل وبدأنا بإطلاق المرحلة الاولى بدعم مادي من رجل الأعمال الأستاذ عواد الرضيمان وسيتم المتابعة والإشراف والدعم الكامل للمدارس من قبل منسوبي ومنسوبات إدارة الجودة بخطة تشغيليه للتأهيل حتى نتمكن من تأهيل المدارس للحصول على الشهادات التي ستأتي وفقا لتطبيق الاشتراطات على ارض الواقع في المدارس وسيتم متابعتها ميدانيا”.