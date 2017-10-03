 صحة عسير تدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

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صحة عسير تدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية 

صحة عسير تدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية 
المناطق - أبها

دشن مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور يحيى آل شويل حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لفترة الشتاء القادم وذلك بمقر المديرية .

وتستهدف الحملة جميع فئات المجتمع مع التركيز على الممارسين الصحيين ، والأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وأمراض القلب المزمنة وأمراض الجهاز العصبي المزمنة وأمراض الكبد المزمنة وأمراض الكلى المزمنة والأورام والسكري وأمراض الدم الوراثية والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة وكذلك النساء الحوامل خلال موسم الأنفلونزا الموسمية  بحيث يصبح إعطاء اللقاح للحوامل جزء برنامج متابعة الحوامل الدوري بمراكز الرعاية كما تستهدف الحملة كبار السن 65 عام فاكثر  وعدة فئات أخرى كنزلاء السجون و دور الرعاية الاجتماعية والتأهيل الشامل وجميع الاطفال في الفئة العمرية (6 شهور – 5  سنوات) .

هذا وتتوفر التطعيمات لكافة الراغبين في تلقيها بجميع المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى إرسال فرق ميدانية من وقت لآخر لأماكن التجمعات العامة مثل الأسواق والمهرجانات للتعريف بالحملة وتقديم التطعيم للراغبين من جميع الفئات.

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