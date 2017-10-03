إقالة مسؤولة لبنانية كبيرة لإعجابها بتغريدة مسيئة للسعودية على “تويتر”

كشفت وسائل الإعلام اللبنانية ‏عن فصل المقدم “سوزان الحاج حبيش” من منصبها كمديرة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي وتعيين الرائد ألبير خوري خلفاً لها.

وجاء القرار بعد وضعها اعجابا من حسابها على موقع “تويتر” على تغريده للمخرج “شربل خليل” قال فيها: “خبر السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية جاء منقوصاً، فقد سُمح لها فقط بقيادة السيارة إذا كانت مفخخة”.

واعتبرت المصادر الأمنية اللبنانية ما قامت به سوزان “خطأ كبيرا” من شخص مسؤول ومتمرس شكل سقطة كبيرة وخصوصا لناحيتين أولاهما انه يعد تأييد لموقف سياسي علني معادي للمملكة، اما الخطأ الثاني حسب المصادر الأمنية اللبنانية فهو تأييد موقف مسيء بشكل غير مسبوق للمرأة السعودية من امرأة لبنانية في موقع المسؤولية.

من جهتها وعلى مواقعها الرسمية لم توضح السلطات الأمنية سبب فصل سوزان مكتفية بإعلان قرار تعيين خلفها دون الإشارة لأية تفاصيل.