إجراء الاختبار النهائي لمسابقة ” موهوب ” بتعليم عسير

عقد قسم النشاط العلمي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير اليوم ، اختبار المرحلة النهائية لمسابقة ” موهوب ” في الرياضيات والفيزياء والكيمياء .

وأوضح رئيس القسم الأستاذ يحيى عبود ، أن عدد الطلاب الملتحقين في الاختبار بلغ عشرة موهوبين ، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المسابقة تم تنفيذها بشكل إلكتروني ، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة من وزارة التعليم .