عقد قسم النشاط العلمي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير اليوم ، اختبار المرحلة النهائية لمسابقة ” موهوب ” في الرياضيات والفيزياء والكيمياء .
وأوضح رئيس القسم الأستاذ يحيى عبود ، أن عدد الطلاب الملتحقين في الاختبار بلغ عشرة موهوبين ، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المسابقة تم تنفيذها بشكل إلكتروني ، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة من وزارة التعليم .
إجراء الاختبار النهائي لمسابقة ” موهوب ” بتعليم عسير
عقد قسم النشاط العلمي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير اليوم ، اختبار المرحلة النهائية لمسابقة ” موهوب ” في الرياضيات والفيزياء والكيمياء .
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