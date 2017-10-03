 مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل اليوم الوطني والمستجدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل اليوم الوطني والمستجدين

مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل اليوم الوطني والمستجدين
المناطق - أبها

رعى معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي اليوم، حفل اليوم الوطني واستقبال الطلاب المستجدين بالجامعة، والذي نظمته عمادة شؤون الطلاب، وذلك بحضور عدد من وكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، كما افتتح المعرض المصاحب للحفل.
وقال السلمي “إنه من حسن الطالع أن نستقبلكم اليوم ونحن قريبو عهد بيومنا الوطني العظيم الذي نحتفل به كل عام، شكرا لله تعالى وحمدا له أن وفق الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، لتوحيد أجزاء هذا الوطن العظيم، فهنيئا لكم وطنكم العزيز، ومرحبا بكم وأنتم تواصلون مسيرته وتعززون نجاحاته، فأنتم بعد الله مستقبله المشرق وغده الحافل”.
وأضاف السلمي أن الجامعة ترحب بطلابها المستجدين، وتفتح أبوابها وكل إمكاناتها الكبيرة من أجل الطلاب والطالبات، منوها بأنهم المستقبل المشرق لهذا الوطن.
وأوضح السلمي في كلمته التي ألقاها للطلاب، أن انتقالهم لمرحلة جديدة من مراحل الدراسة ونظام أكاديمي جديد يعتمد على جهد الطالب منذ التحاقه بالجامعة، حاثا إياهم على أن يبذلوا مزيدا من الجد والاجتهاد، فالمستقبل أمامهم مشرق، موكدا على أن رؤية المملكة 2030 لمستقبلهم.
من جانبه، قال وكيل الشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم “إننا نعيش في أيامنا هذه فرحة يومنا الوطني ونسأل الله أن يحفظ علينا أمننا وأماننا ومستقبل أجيالنا، كما يسعدنا أن نرحب بجميع الطلاب المستجدين”، مؤكدا على أهمية معرفة الطالب بلائحة الدراسة والاختبارات.
وكان احتفال اليوم الوطني قد صاحبه إطلاق هاشتاق “وطن خالد”، سطر فيه أبناء الجامعة عبارات الوفاء والانتماء لهذا الوطن، كما أقيمت حملة تبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي، تحت شعار “بدمي أفدي وطني”.
يشار إلى أن الحفل صاحبه معرض شارك فيه عدد من كليات الجامعة والعمادات المساندة، وتم تقديم  عدد من الفعاليات والبرامج للطلاب المستجدون، بتقديم فقرات إرشادية تهدف إلى مساعدتهم على حل جميع القضايا الأكاديمية المتعلقة بهم والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم كافة.

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