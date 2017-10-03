استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، اليوم الثلاثاء بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، سفير باكستان لدى المملكة خان هشام بن صديق.
وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة القصيم بالسفير الباكستاني متمنياً له طيب الإقامة بالمنطقة ، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.
من جانبه عبر السفير الباكستاني عن شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على حسن استقباله ، منوهاً بما تشهده المنطقة من تطور في كافة المجالات.
حضر الاستقبال وكيل الإمارة عبدالعزيز الحميدان.
أمير القصيم و نائبه يستقبلان السفير الباكستاني لدى المملكة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، اليوم الثلاثاء بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، سفير باكستان لدى المملكة خان هشام بن صديق.
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