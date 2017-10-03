 أمير القصيم و نائبه يستقبلان السفير الباكستاني لدى المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير القصيم و نائبه يستقبلان السفير الباكستاني لدى المملكة مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل اليوم الوطني والمستجدين إجراء الاختبار النهائي لمسابقة ” موهوب ” بتعليم عسير إقالة مسؤولة لبنانية كبيرة لإعجابها بتغريدة مسيئة للسعودية على “تويتر” صحة عسير تدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية  تعليم حائل يخطو للتميز التعليمي و تحقيق اهداف “التحول الوطني2020” لرؤية 2030 بتأهيل ودعم 20 مدرسة للحصول على شهادة نظام إدارة الجودة (الأيزو 9001-2015) بمتابعة الذويبي 43 طالب وطالبة يؤدون اختبارات موهوب 2017 مجلس الوزراء يقر إنشاء مركز مستقل باسم “المركز الوطني للتعليم الإلكتروني” . هيئة المهندسين تدعو الراغبين في الحصول على الدرجات المهنية إلى إجراء اختبار أساسيات الهندسة خادم الحرمين الشريفين يقلد قائد قوات الطوارئ الخاصة وقائد قوات الأمن الخاصة رتبتيهما بمناسبة ترقيتهما الخدمة المدنية: انتهاء الفترة “ما قبل الأخيرة” في خطة تحوير الوظائف الحكومية تعليم الباحة يطلق سلسلة أفلام توثيقية لمناشطه

أمير القصيم و نائبه يستقبلان السفير الباكستاني لدى المملكة

أمير القصيم و نائبه يستقبلان السفير الباكستاني لدى المملكة
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، اليوم الثلاثاء بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، سفير باكستان لدى المملكة خان هشام بن صديق.
وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة القصيم بالسفير الباكستاني متمنياً له طيب الإقامة بالمنطقة ، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.
من جانبه عبر السفير الباكستاني عن شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على حسن استقباله ، منوهاً بما تشهده المنطقة من تطور في كافة المجالات.
حضر الاستقبال وكيل الإمارة عبدالعزيز الحميدان.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>