السفير العراقي لدى السعودية: وزير التجارة السعودي سيصل الى بغداد خلال ايام على رأس وفد اقتصادي بمشاركة 60 شركة سعودية

أكد السفير العراقي في السعودية، رشدي العاني، اليوم الثلاثاء، أن وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي سيزور الرياض بداية الشهر المقبل على رأس وفد رفيع من رجال الاعمال.

وقال السفير العراقي في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الأوسط”، إن “وزير التجارة العراقي سيزور السعودية في الخامس من تشرين الثاني المقبل على رأس وفد رسمي كبير يضم رجال أعمال، ويشهد توقيع اتفاقية إقامة المنتدى الاقتصادي السعودي العراقي”.

واضاف ان “شركات تقدمت بطلب فرص استثمارية في العراق في المجالات الزراعية والتجارية، كما تقدمت للسفارة العراقية في السعودية بطلبات تسهيل الحصول على وكالات تجارية من أجل مزاولة أنشطة تتعلق بالأعمال التجارية الحرة”.

واشار الى ان “هناك تفاؤل من مسؤولي البلدين بأن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من التطور في المجالات الاقتصادية، والعمل على رفع معدلات التبادل التجاري بين الرياض وبغداد، وأن تسير الأمور على نحو أفضل، خصوصاً أن المنتجات السعودية مرغوبة بشكل كبير في الأسواق العراقية”.

وتابع ان “فد اقتصادي سعودي برئاسة وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، سوف يزور العاصمة العراقية بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة، للمشاركة في معرض بغداد الدولي 2017.

ولفت الى ان “الوفد التجاري السعودي سيشارك في معرض بغداد الدولي المقرر إقامته بين 10 و20 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، كاشفاً عن “مشاركة أكثر من 60 شركة سعودية في المعرض”.