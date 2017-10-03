الأمير أحمد بن فهد يؤكد على أهمية دور قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية في رؤية المملكة 2030

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالرحمن بن فهد المقبل، بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

وهنأ سموه المقبل على وظيفته الجديدة، مؤكداً أن الآمال المعقودة على فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية في تطوير الجانبين العمالي والتنمية الاجتماعية كبيرة، ودور الوزارة في تحقيق رؤية المملكة2030 مهم ومحوري، مشدداً سموه على ضرورة العمل على تطوير مكاتب العمل لتخدم المستفيدين بيسر وسهولة، وتقديم الدعم الفني اللازم لتطوير الخدمات الالكترونية، والعمل على تطوير الجمعيات الخيرية لتتمكن من مواكبة متطلبات التنمية، وخدمة مستفيديها، وتوثيق العلاقة مع كافة الجهات التي تساهم في تحقيق أهداف الفرع، وخدمة مستفيديه، متمنياً سموه للفرع ومنسوبيه التوفيق في أداء مهامهم.

من جهته قدم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، على ما يقدمناه من دعمٍ واهتمام لقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية، ساهمت بفضل الله بتطور القطاعين، مثمناً لسموهما حرصهما على التطوير والتحسين المستمر.