 نائب أمير منطقة نجران يستعرض مشاريع شركة الاتصالات ويتسلم تقرير المجاهدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير منطقة نجران يستعرض مشاريع شركة الاتصالات ويتسلم تقرير المجاهدين

نائب أمير منطقة نجران يستعرض مشاريع شركة الاتصالات ويتسلم تقرير المجاهدين
المناطق - نجران

أاستقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، المهندس معيض بن هويج اليامي نائب رئيس الرئيس التنفيذ لمجموعة الاتصالات السعودية يرافقه المهندس عامر بن حزام خرصان العجمي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بشركة الاتصالات السعودية .
واستعرض سموه خلال اللقاء، المشاريع القادمة وكذلك الجاري تنفيذها في المنطقة ومحافظاتها.
وشددّ سمو نائب أمير المنطقة،ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم في جميع أحياء مدينة نجران ومحافظات المنطقة  .
حضر اللقاء، المهندس أحمد بن حسين الشهراني مدير شركة الإتصالات السعودية بمنطقة نجران .

كماالتقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز ،نائب أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع المجاهين بالمنطقة محمد بن مقعد الدهينة.
وتسلمّ سموه خلال اللقاء، التقرير السنوي الإحصائي لإنجازات الفرع خلال العام المنصرم 1438هـ .
وأكد الدهينة حرصه وجميع زملائه بالإدارة على مواصلة الجهود لتقديم كل ما فيه التطوير المستمر ورفع مستوى وأداء جميع منسوبي الإدارة للقيام بالمهام الموكلة إليهم على أفضل وجه.
وثمن سمو الأمير تركي بن هذلول، الجهود التي يبذلها فرع المجاهدين بالمنطقة منوهاً سموه بما الدور الهام لفرع إدارة المجاهدين وماتقدمه من إعمال ومجهودات أمنية في المنطقة ومحافظاتها .

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