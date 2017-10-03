 نادي العين يختتم معسكر الرياض ويستأنف مرانه بالباحة غداً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نادي العين يختتم معسكر الرياض ويستأنف مرانه بالباحة غداً

نادي العين يختتم معسكر الرياض ويستأنف مرانه بالباحة غداً
المناطق - الباحة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين المرحلة الرابعة من مراحل إعداده للموسم الكروي الجديد والتي انتظم خلالها الفريق بمعسكر لمدة خمسة عشر يومياً بالعاصمة الرياض خاض خلالها الفريق ثلاث لقاءات ودية كسب لقائة الأول مع نادي المجزل درجة أولى بثلاثة اهداف دون رد فيما تعادل سلباً بدون اهداف في الودية الثانية والتي لعبها امام نادي الرياض وكسب اللقاء الأخير امام نادي الخلود بهدفين لهدف.
وكان فريق نادي العين قد اتم ثلاث مراحل اعدادية خلال الفترة السابقة في مدينة جدة والباحة تخللها العديد من المباريات الودية مع اولمبي النادي الأهلي وأولمبي نادي الاتحاد ونادي جدة والزيتون من منطقة عسير.

من جانبة أوضح رئيس النادي مازن بن رداد أنه يسعى مع زملائة أعضاء مجلس إدارة نادي العين إلى أن يكون هذا الموسم مختلف وجيد من كافة النواحي الإدارية والفنية، حيث تم إعداد الفريق الإعداد الجيد وتوفير كافة احتياجاته من إقامة معسكرات داخل وخارج المنطقة، وجلب جهاز فني وإداري مميز ومتكامل للفريق، متأملاً أن يكون الجميع عند حسن ظن جمهور ومحبي النادي ويحقق الطموحات والآمال بالتأهل لمصاف اندية الدرجة الأولى والتي لن تكون الهدف الوحيد، بل الاستمرار في التميز بالصعود بالفريق لأندية الدوري السعودي إن شاء الله.

وأوضح مدير المركز الإعلامي بنادي العين احمد راشد، بأن إدارة نادي العين سعت خلال الفترة الماضية إلى العديد من التعاقدات واستقطاب اسماء معروفة ومميزة في الوسط الرياضي إلى صفوف الفريق الأول.
مشيرا بان الفريق الاول بنادي العين سيستأنف مرانه بدأ من مساء غداً الاربعاء على استاد مدينة الملك سعود الرياضية بمدينة الباحة ، كما سيخوض الفريق مساء السبت القادم مباراة ودية مع نادي ابها.
الجدير بالذكر بأن انطلاقة الفريق الأول بنادي العين بدوري الدرجة الثانية ستكون في يوم الجمعة الثلاثين من الشهر الجاري مع نادي الشرق بالباحة.

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