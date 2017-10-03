نائب أمير منطقة نجران يلتقي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز ،نائب أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة سعد بن عائض الشهراني.

واستمع سموه خلال اللقاء ،لشرح عن سير العمل في فرع النيابة العامة بمنطقة نجران والفرع التابعة له في المحافظات ،وعن القضايا التي تبشرها النيابة العامة والإجراءات التي تتخذ حيالها ، إضافة إلى آلية التنسق والتعاون الدائم مع الإدارات الحكومية المعنية .

وثمن سمو الأمير تركي بن هذلول، الجهود التي يبذلها فرع النيابة بمنطقة نجران في كشف الحقائق لإقامة العدل وفق الضوابط الشرعية الإسلامية .