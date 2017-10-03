عبير بنت فيصل تشيد بجهود قيادات التعليم

ثمّنت رئيس مجلس الأمناء بمجلس المنطقة الشرقية للمسئولية الاجتماعية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل آل سعود ، عظم المسؤولية الملقاة على عاتق قيادات التعليم في تربية فكر الأجيال وثقافتهم وتوجهاتهم، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية قوة القائد ونجاحه وتميزه ليكون الجيل مبدعا متميزا وعلى مستوى عالٍ من التحصيل والأخلاق والالتزام بالمسؤوليات.

وقد ناشدت رئيس مجلس الأمناء بمجلس المنطقة الشرقية للمسئولية الاجتماعية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل، بأن يكون التعليم والقيادة يدا واحدة لنصل سويا إلى أعلى المستويات محققين رؤية الوطن الطموحة ٢٠٣٠ ومواكبين لكل التطورات سيما الحديثة منها كقيادة المرأة للسيارة لحل مشكلاتها والوفاء بمتطلباتها وإنجاز أعمالها وتطويرها وخدمةً لاقتصاد الوطن .

جاء ذلك خلال استقبال صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل، أمس وفداً من قيادات تعليم المنطقة الشرقية بحضور المساعدة للشئون التعليمية فاطمة الفهيد، يرافقها مديرة الإشراف التربوي ذكريات المزروع ومديرة نشاط الطالبات عزيزة الغامدي ومديرة وحدة تطوير المدارس جميلة الشهري ومديرة مكتب شرق الدمام فريدة الهديب ومديرة مكتب وفاء غنية الغافري ومساعد مدير العلاقات العامة والإعلام مسفرة الغامدي.

كما طرحت سموها، بعد الاستماع للقصيدة الوطنية التي ألقتها المعلمة نجوى جساس “رؤية ٢٠٣٠ ” ، حزمة من الأفكار التطويرية والرؤى الابداعية والتي تصب في تطوير أداء عمل المدارس وتكريم من حققوا أعلى معايير التميز في كافة المجالات والاستفادة من خبراتهم، موجهتاً سموها كلمة للطالبات حثتهن على استشعار النعم التي ينعمن بها من رخاء وانفتاح فكر وتحصيل عالي المستوى واستثمار ذلك فيما يخدم الوطن، في ظل ما يزخر به ميدان التعليم من مواهب

كما وجهة سموها كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم أشارت خلالها إلى عظم المسئولية الملقاة على عاتقهم باعتبارهم حجر الزاوية في دفع عجلة المعرفة والاستثمار في عقول الابناء من خلال إيصال المعرفة بطرق محببة وجاذبة.

من جانب آخر حظى النادي الموسمي ( نادي المسئولية الاجتماعية ) ومديرته أمين عام مجلس المسئولية الاجتماعية لولوة عواد الشمري بزخم من التقدير والثناء نظير تميز أداء النادي وتميز مخرجاته مقارنة ببقية الأندية الموسمية .

إلى ذلك ذكرت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد، أن مدارسنا ولله الحمد تزخر بطالبات ومعلمات متميزات هن مفخرة لأنفسهن ووطنهن، ونحن مدينون بالفضل لكل معلم ومعلمة فعلى أيديهم تخرج الطبيب والمهندس والقائد.

وعلى الصعيد الإنساني بعثت الطالبة يُمنى ابنة الشهيد محمد الزهراني رسالة لوالدها الذي رحل وهي في مقتبل العمر ثم أنشدت قصيدة وطنية بمتابعة من مديرة (مكتب وفاء) غنية الغافري .

هذا وقد علقت الامين العام للمجلس الاستاذة لولوة عواد الشمري، بأن توجيهات صاحبة السمو الاميرة عبير بنت فيصل رئيس مجلس الامناء واضحة وصريحة بان وجود المجلس الأساسي ليس إلا محفّزا للقطاعات لتقديم خدمة مجتمعية متميزة، خصوصاً وأن التعليم كان هو الحاضن الاول لأول مبادرة أطلقها المجلس ايمانا منا بـأهمية الدور الذي يلعبه التعليم بالمجتمع، واضافت ان حصول نادي المسؤولية الاجتماعية على مراكز متقدمة بين الاندية كان بحمد من الله وتوفيقه بسبب تضافر الجهود وقرب القيادات من الميدان