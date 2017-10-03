أمير الباحة يشارك كبار السن من الأهالي حفل اليوم العالمي للمسنين بالمنطقة

شارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، كبار السن من أهالي المنطقة حفلهم بمناسبة اليوم العالمي للمسنين ، الذي أقامه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجمعية الخيرية لإكرام المسنين ” إكرام ” بمنطقة الباحة اليوم ، في قاعة الأمير فيصل التعليمية مدينة الباحة.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم ألقى مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالباحة بالنيابة إبراهيم بن احمد الزلفان ، كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الباحة والحضور ، معرباً عن شكره لسموه على حضوره ورعايته لحفل اليوم العالمي للمسنين بالمنطقة.

وبين أن الجميع يحتفل اليوم بكبار السن ويشارك المجتمع الدولي والعربي بيوم المسنين الذي يصادف الأول من شهر أكتوبر من كل عام ، مشيراً إلى ما أوصى به ديننا الحنيف من اهتمام بالأباء والأمهات وكبار السن .

ونوه الزلفان بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من اهتمام بكبار السن وتلبية احتياجاتهم الاجتماعية والمعيشية والطبية ،مؤكداً على أهمية تشجيعهم وإبقائهم ضمن المحيط الأسري للاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها طيلة حياتهم ، معرباً عن شكره لكل من ساهم في إقامة وإنجاح هذا الحفل.

ثم ألقى رئيس النادي الأدبي بمنطقة الباحة الشاعر حسن بن محمد الزهراني قصيدة شعرية بهذه المناسبة نالت استحسان الحضور، ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن المناشط التي نفذتها الجهات الحكومية بالمنطقة لتفعيل اليوم العالمي للمسنين.

بعد ذلك رعى الأمير حسام بن سعود ، توقيع مذكرة شراكة بين جمعية إكرام المسنين ” إكرام ” التي وقعها عنها ورئيس مجلس إدارة جمعية إكرام بالباحة الدكتور سعيد بن سعد المرطان ، وإدارة التعليم بالمنطقة التي وقعها مدير التعليم بالمنطقة سعيد بن محمد مخايش تنص على قيام إدارة التعليم بتنفيذ برامج تثقيفه وتوعوية في مدارس الأحياء والاستفادة من البحوث العلمية في كل ما يخص الاعتناء بكبار السن .

كما شهد سموه توقيع اتفاقية مماثلة بين جمعية إكرام التي وقع عنها رئيس مجلس الإدارة ، وصحة الباحة التي وقعها مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبده الزبيدي تهدف إلى تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية لكبار السن .

وبارك سمو أمير الباحة هذه الاتفاقيات التي تهدف إلى الاهتمام بكبار السن والعمل على تهيئة كل الخدمات اللازمة لهم ، منوهاً سموه بما توليه القيادة الرشيدة – أعزها الله – من اهتمام ورعاية بالمسنين لتلبية احتياجاتهم من خلال وزارة العمل والتنمية والاجتماعية وجمعيات إكرام المسنين في مختلف مناطق المملكة ، مشيداً سموه بجهود فرع الوزارة بالمنطقة وإكرام الباحة على إقامة هذا الحفل وعلى ما يقدمانه من أعمال جليلة للمسنين.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة الباحة عدداً من شخصيات المنطقة الذين كان لهم إسهامات في العديد من المجالات الخيرية والاجتماعية والتنموية بالمنطقة ، كما كرم سموه الجهات الحكومية المشاركة في تفعيل اليوم العالمي للمسنين ، فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة .

حضر الحفل مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي ، والمدير التنفيذي لجمعية إكرام المسنين بالباحة ” إكرام ” عبدالرحمن بن عطية أبو رياح ومديرو الإدارات الحكومية بالمنطقة.