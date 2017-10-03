الصحة العالمية تُعلن اعتزامها استئصال الكوليرا إلى أبعد مدى بحلول 2030

أعلنت منظمة الصحة العالمية في جنيف اليوم، اعتزامها بالتعاون مع منظمات شريكة استئصال مرض الكوليرا إلى أبعد مدى بحلول عام 2030 ، وطرحت خططها الخاصة بهذا الشأن .

وتتضمن هذه الخطط العمل على توفير مياه الشرب النظيفة لمليارات من الناس كما سيتم تطعيم الناس ولاسيما في المناطق المصابة .

وحسب هذه الخطط، فإن من المنتظر استئصال المرض تمامًا في 20 دولة مصابة بحلول 2030، كما يُنْتَظَر خفض حالات الإصابة على مستوى العالم بنسبة 90 في المئة .

وتفيد بيانات منظمة الصحة بأن 9ر2 مليون شخص يصابون بالكوليرا سنويًا، وتبلغ حالات الوفاة 95 ألف شخص سنويًا .