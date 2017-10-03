 الصحة العالمية تُعلن اعتزامها استئصال الكوليرا إلى أبعد مدى بحلول 2030 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الصحة العالمية تُعلن اعتزامها استئصال الكوليرا إلى أبعد مدى بحلول 2030

الصحة العالمية تُعلن اعتزامها استئصال الكوليرا إلى أبعد مدى بحلول 2030
واس - جنيف

أعلنت منظمة الصحة العالمية في جنيف اليوم، اعتزامها بالتعاون مع منظمات شريكة استئصال مرض الكوليرا إلى أبعد مدى بحلول عام 2030 ، وطرحت خططها الخاصة بهذا الشأن .
وتتضمن هذه الخطط العمل على توفير مياه الشرب النظيفة لمليارات من الناس كما سيتم تطعيم الناس ولاسيما في المناطق المصابة .
وحسب هذه الخطط، فإن من المنتظر استئصال المرض تمامًا في 20 دولة مصابة بحلول 2030، كما يُنْتَظَر خفض حالات الإصابة على مستوى العالم بنسبة 90 في المئة .
وتفيد بيانات منظمة الصحة بأن 9ر2 مليون شخص يصابون بالكوليرا سنويًا، وتبلغ حالات الوفاة 95 ألف شخص سنويًا .

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