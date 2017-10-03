المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة الباحة يتلقى دعماً سخياً من سمو أمير المنطقة 

أوضح الأمين العام للمجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة الباحة علي جمعان آل سرور،بأن امانة المجلس التنسيقي تلقت دعماً سخياً من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ،أمير منطقة الباحة و ذلك لرفع مستوى عمل أمانة المجلس بنا يحقق تطلعات سموه الكريم

و قال آل سرور بأن هذا الأمر ليس بغريب من سمو سيدي أمير المنطقة رئيس المجلس فهو يسعى لتطوير أعمال المجلس التنسيقي و إزالة جميع المعوقات ليقوم بجميع مهامه التي تخدم القطاع غير الربحي و المستفيدين من خدماته