 المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة الباحة يتلقى دعماً سخياً من سمو أمير المنطقة  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة الباحة يتلقى دعماً سخياً من سمو أمير المنطقة  الصحة العالمية تُعلن اعتزامها استئصال الكوليرا إلى أبعد مدى بحلول 2030 أمير الباحة يشارك كبار السن من الأهالي حفل اليوم العالمي للمسنين بالمنطقة استطلاع: أغلبية ساحقة من القطريون يؤيدون الحل الودي للأزمة ويعارضون سياسات طهران عبير بنت فيصل تشيد بجهود قيادات التعليم نائب أمير منطقة نجران يلتقي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة نادي العين يختتم معسكر الرياض ويستأنف مرانه بالباحة غداً مرور محافظة الدلم يتجاوب مع شكوى مواطن نائب أمير منطقة نجران يستعرض مشاريع شركة الاتصالات ويتسلم تقرير المجاهدين الأمير أحمد بن فهد يؤكد على أهمية دور قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية في رؤية المملكة 2030 الأمير سعود بن نايف يؤكد على دور التعليم النوعي الفعال في تخريج الكفاءات الوطنية المتميزة انطلاق حملة التطعيم ضد ” الأنفلونزا الموسمية ” بصحة الشرقية

المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة الباحة يتلقى دعماً سخياً من سمو أمير المنطقة 

المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة الباحة يتلقى دعماً سخياً من سمو أمير المنطقة 
المناطق - الباحة

أوضح  الأمين العام للمجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة الباحة علي جمعان آل سرور،بأن امانة المجلس التنسيقي تلقت دعماً سخياً من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ،أمير منطقة الباحة و ذلك لرفع مستوى عمل أمانة المجلس بنا يحقق تطلعات سموه الكريم

و قال آل سرور بأن هذا الأمر ليس بغريب من سمو سيدي أمير المنطقة رئيس المجلس فهو يسعى لتطوير أعمال المجلس التنسيقي و إزالة جميع المعوقات ليقوم بجميع مهامه التي تخدم القطاع غير الربحي و المستفيدين من خدماته

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>