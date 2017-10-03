التحالف يدمر تعزيزات للميليشيا الانقلابية غرب محافظة الجوف اليمنية

دمرت مقاتلات التحالف العربي اليوم، تعزيزات وعتادا عسكريا للميليشيا الانقلابية بمديرية المصلوب غرب محافظة الجوف اليمنية.

وذكر موقع (سبتمبر.نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارة استهدفت تعزيزات كانت في طريقها إلى مواقع الميليشيا الانقلابية بجبل الأحسم في منطقة المصلوب مما أدى إلى تدمير عربة ومدفع ميداني.

وأدت الغارة التي أصابت هدفها بدقة إلى اشتعال النيران بكثافة، وتطاير أجزاء القطع العسكرية لمسافات مرتفعة.

ورجح مصدر ميداني وقوع خسائر بشرية من عناصر الميليشيا الذين كانوا يرافقون تلك المعدات العسكرية.

وتمكن الجيش الوطني اليمني أمس من تحقيق تقدم ميداني في جبهة المصلوب، واغتنام أسلحة وعتاد عسكري، وقتل وجرح أعدادا من عناصر الميليشيا.

وأكد الناطق الرسمي باسم المنطقة السادسة عبدالله الأشرف في تصريح للموقع أن الجيش نفذ هجومًا نوعيًا تمكن خلاله من تحرير موقعين في وادي قويحش بجبهة الساقية غرب مديرية المصلوب.