 ماتيس: الانسحاب من أفغانستان “خطر كبير” على أمريكا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ماتيس: الانسحاب من أفغانستان “خطر كبير” على أمريكا

ماتيس: الانسحاب من أفغانستان “خطر كبير” على أمريكا
المناطق - وكالات

حذر وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الثلاثاء من أن أي انسحاب للولايات المتحدة من أفغانستان سيشكل “خطرا” على واشنطن، في إفادة أدلى بها أمام الكونغرس بشأن خطط زيادة عدد القوات الأميركية هناك.

وقال ماتيس: “بناء على التحليلات الاستخباراتية وتقديري الذاتي، أنا مقتنع بأن غيابنا عن هذه المنطقة سيشكل خطرا كبيرا علينا”.

وكان مسؤولون أميركيون، أكدوا مطلع الشهر الفائت إن الولايات المتحدة سترسل نحو 3500 جندي إضافي إلى أفغانستان، وهو رقم يتماشى بشكل كبير مع التوقعات مع تعزيز الولايات المتحدة الدعم للجيش الأفغاني.

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