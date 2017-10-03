 فرنسا: منفذ اعتداء مرسيليا تونسي الجنسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

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فرنسا: منفذ اعتداء مرسيليا تونسي الجنسية

فرنسا: منفذ اعتداء مرسيليا تونسي الجنسية
المناطق - وكالات

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب الثلاثاء، أن السلطات تعرفت على الرجل الذي قتل امرأتين في محطة قطارات بمرسيليا (جنوب شرق فرنسا) الأحد، مشيرا إلى أنه تونسي يبلغ من العمر 29 عاما ويدعى أحمد حناشي.

وقال الوزير أمام البرلمان “طوال الأعوام الماضية، استخدم في فرنسا خلال سنتي 2005 و2006 وبنفس الوقت في إيطاليا، هويات مختلفة، حيث ادعى في بعض الأحيان أنه إما مغربي أو جزائري أو تونسي”.

وأضاف “بفضل عمل أجهزة استخباراتنا انطلاقا من الاعتداء (…) تمكنا من التعرف على هوية” المهاجم.

إلى ذلك، تم اعتقال العديد من الأشخاص الثلاثاء في وسط مرسيليا ضمن إطار التحقيق.

والأحد، قتل المهاجم شابتين بسكين وهو يهتف “الله أكبر” قبل أن يرديه عناصر من الجيش. وقد أعلن تنظيم داعش مساء الاثنين مسؤوليته عن العملية.

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