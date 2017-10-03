كوريا الشمالية تتوعد اليابان بـ”سحب نووية”

توعدت كوريا الشمالية اليابان بحرب نووية في حال مواصلة طوكيو، الضغط على بيونغ يانغ وإشعال الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية بيانا في هذا الصدد، يشير إلى أن: “الضغط الذي تمارسه اليابان على كوريا الشمالية والذي يفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية يعد عملا انتحاريا يدفع سحبا نووية صوب الجزر اليابانية. لا يعرف أحد متى سيتحول الوضع الجاهز للانفجار إلى حرب نووية، إلا أنه في حال إشعال فتيل هذه الحرب، فإنها ستشب في الجزر اليابانية”.

وجاء هذا البيان ردا على خطاب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان شينزو آبي قد دعا المجتمع الدولي آنذاك إلى قطع طرق التمويل أمام كوريا الشمالية لتلقي التكنولوجيا اللازمة لتطوير برنامجها الصاروخي والنووي ولإجبارها على التخلي عن طموحاتها النووية.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتوعد فيها بيونغ يانغ طوكيو بحرب نووية، حيث كانت لجنة شؤون الحفاظ على السلام في كوريا الشمالية قد انتقدت بشدة حكومة شينزو آبي التي فرضت حزمة جديدة من العقوبات على بيونغ يانغ.

وتوعد ممثل هذه اللجنة بأن كوريا الشمالية مستعدة لتحويل اليابان إلى رماد في حال تطور الأمور سلبيا بين البلدين.

وسبق لبيونغ يانغ أن أعلنت عن خطط لتوجيه ضربة صاروخية إلى جزيرة “غوام” الواقعة في المحيط الهادئ التي تنتشر فيها القواعد العسكرية الأمريكية.