نواف العابد ينضم إلى معسكر الهلال في أبوظبي

انضم نواف العابد صانع ألعاب الهلال مساء الإثنين إلى معسكر ناديه المقام حالياً في أبوظبي لمواصلة برنامجيه العلاجي والتأهيلي من الإصابة التي تعرض إليها قبل نحو أسبوع.

وسيكمل العابد تعافيه في معسكر ناديه الحالي الذي طلب الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق إقامته استعداداً لمواجهة بيرسبوليس الإيراني في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2017.

واستبعد الأرجنتيني إدغاردو باوزا، العابد، من القائمة الدولية التي تعسكر حالياً في جدة قبل مواجهة جامايكا وغانا ودياً خلال فترة التوقف الحالية.