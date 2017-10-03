 صندوق التنمية الصناعية يعتمد إقراض 24 مشروعاً باستثمارات تزيد على 3.4 مليار ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

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صندوق التنمية الصناعية يعتمد إقراض 24 مشروعاً باستثمارات تزيد على 3.4 مليار ريال

صندوق التنمية الصناعية يعتمد إقراض 24 مشروعاً باستثمارات تزيد على 3.4 مليار ريال
المناطق - واس

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي برئاسة معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، على تمويل 24 مشروعاً صناعياً بقيمة تتجاوز 2.2 مليار ريال، وبإجمالي استثمارات تزيد على 3.4 مليار ريال، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية بين مختلف مناطق المملكة، وتلبية متطلبات السوق، ودعم مسيرة الصناعة الوطنية المتنامية .

ويعمل الصندوق حالياً على توطين الصناعات الاستراتيجية والإسهام في تعزيز دخول المملكة لمرحلة صناعات نوعية جديدة في مجالات التعدين والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والسيارات والأدوية والإلكترونيات وغيرها، بالإضافة إلى جهود زيادة المحتوى المحلي وتعزيز القيمة المضافة ودعم المصنعين المحليين وتوطين الواردات ليتوافق الدعم المالي والاستشاري مع برامج رؤية المملكة2030 ويسهم في تحقيق أهدافها .

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