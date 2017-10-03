 وزير التعليم: المركز الوطني للتعليم الإلكتروني سيكون رافدا مهما لتطوير منظومة التعليم الإلكتروني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وزير التعليم: المركز الوطني للتعليم الإلكتروني سيكون رافدا مهما لتطوير منظومة التعليم الإلكتروني

وزير التعليم: المركز الوطني للتعليم الإلكتروني سيكون رافدا مهما لتطوير منظومة التعليم الإلكتروني
المناطق - الرياض

أكد وزير التعليم أحمد العيسى اليوم الثلاثاء أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الذي وافق مجلس الوزراء اليوم على إنشائه سيكون رافداً مهماً لتطوير منظومة التعليم الإلكتروني في المملكة.

وأضاف العيسى عبر تغريدات في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قبل قليل “يهدف المركز إلى ضبط جودة التعليم الإلكتروني من خلال وضع لوائح ومعايير الجودة، وضبط برامجه، ومنح التراخيص للجهات والشركات المقدمة له، كما يهدف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لإجراء البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات وتنظيم اللقاءات وتمثيل المملكة خارجيا في مجال اختصاصه”.

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