 (سار) توقع اتفاقية شراكة مع (كريم) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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(سار) توقع اتفاقية شراكة مع (كريم)

(سار) توقع اتفاقية شراكة مع (كريم)
المناطق - الرياض

وقعت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” اتفاقية مع شركة “كريم”، أحد أبرز مقدمي خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية في المملكة.
وتهدف الاتفاقية، إلى تمكين المسافرين عبر محطات قطار “سار” من الاستفادة من خدمات كريم وتسهيل تنقلهم من وإلى محطات قطار (سار) عبر تطبيق “كريم” للأجهزة الذكية.
ومثل شركة (سار) في توقيع المذكرة، الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور بشار بن خالد المالك، فيما مثل شركة “كريم” الدكتور عبدالله بن نديم إلياس الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لكريم السعودية.
وأكد المالك أن هذه الاتفاقية تتماشى مع حرص “سار” على الاستفادة من حلول شركات التطبيقات داخل المدن، ومنها التي توفرها “كريم”، لتنويع وتسهيل وصول المسافرين وتوفير حلول متعددة ذات جودة عالية لنقل ركاب قطار “سار” من وإلى المحطات، إلى جانب الحلول الأخرى المتوفرة حالياً في المحطات من خلال شركات الأجرة وشركات تأجير السيارات.
وأوضح المالك أن “كريم” ستتمكن بموجب الاتفاقية من تقديم خدماتها لنقل الركاب في كل من الرياض والمجمعة والقصيم، وحائل في القريب العاجل إن شاء الله، عبر محطات قطار “سار”، كما ستستفيد من بعض المزايا التي ستوفرها “سار” لتمكينها من تقديم خدماتها لعملاء الشركتين بالصورة الأمثل، ومن ذلك تخصيص مواقف ومسار خاص لقائدي مركبات “كريم”.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    سطام الشريف

    ممتاز وتطور والي الامام ونسال الله التوفيق

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