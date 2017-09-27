 نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين “الشرقي” و “السيد” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين “الشرقي” و “السيد”

نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين “الشرقي” و “السيد”
المناطق - مكة المكرمة

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد بحني إبراهيم الشرقي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

كما نقل  الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد علي بلغيث السيد الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيدين، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيدين، سائلا الله تعالى أن يتقبلهم بواسع رحمته مع الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان جثمان الشهيدين قد وصل إلى محافظة القنفذة وكان في استقبالهما عدد كبير من أهالي المحافظة وعدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام، الذين أدوا الصلاة ، وشاركوا أسرتهيهما في تشييعهما ومواراتهم الثرى.

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