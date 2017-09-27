أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي حكمي

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما اللَّه – لذوي شهيد الواجب الجندي محمد بن ولي حكمي أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد بالحد الجنوبي وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الدين والوطن.وأعرب سموه خلال زيارته لأسرة الشهيد بمركز الحكامية اليوم, عن فخره واعتزازه بما يقدمه الجنود البواسل من تضحية في حماية حدود بلادنا الغالية، مما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه، وولائهم لقيادتهم الرشيدة – أيدها الله -، معبراً سموه عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي الجندي حكمي، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.وأعرب ذوو الشهيد من جانبهم عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، ولسمو أمير منطقة جازان لتعازيهم ومواساتهم واهتمامهم الذي كان لها الأثر في تخفيف المصائب، معتبرين استشهاد ابنهم وسام فخر ومصدر اعتزاز لكل أفراد أسرته وأقاربه، وأنهم جميعاً فداء للوطن الغالي ومقدساته.