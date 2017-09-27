أمير منطقة جازان يزور أحد المسارحة ويدشن عدداً من المشروعات.. ويشرف حفل أهالي محافظة أحد المسارحة..

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم بجولة تفقدية لمحافظة أحد المسارحة التابعة للقطاع الجنوبي بالمنطقة.واستهل سمو أمير منطقة جازان الجولة بتدشين المرحلة الأولى من مشروع الواجهة البحرية بمركز الحكامية ، حيث أزاح سموه الستار إيذاناً بتدشين مشروع الواجهة البحرية الذي تبلغ تكلفته 3 ملايين و٩٠٠ ألف ريال .واستمع سموه خلال حفل التدشين لشرح مفصل من أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشائع والقائمين على بلدية المضايا عن ، الخطط والبرامج التطويرية والمشاريع البلدية المستقبلية والمشروعات الجاري تنفيذها بمركز الحكامية وقرى التابعة له التي تشمل مشروع مبنى بلدية المضايا بأكثر من 6 ملايين و ٩٧٢ ألف ريال , ومشروع دراء اخطار السيول بمبلغ ١٧ مليون و ٤٥٩ ألف ريال ، ومشروع سفلتة وإنارة المضايا وقراها بمبلغ ٢٢ مليون و ٧٩٢ ألف ريال إضافة للعديد من مشاريع صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء .

إثر ذلك قام سموه بجولة ميدانية على العديد من المشروعات التنموية والخدمية المنفذة والجاري تنفيذها بالحزام الدائري لمحافظة أحد المسارحة مستمعاً لشرح مفصل من محافظ المسارحة عبدالله بن محمد الريثي عن المشروعات والخدمات المقدمة للمواطن والمقيم بمختلف أحياء المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

رافق سموه خلال الجولة معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكيل إمارة منطقة جازان المساعد محمد بن سعيد الحجري ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عبدالله بن أحمد زعلة وأعضاء مجلس المنطقة.